Covid - 19 - Le maillon faible du Sénégal, "l'engagement des communautés" « Le Sénégal est sur la bonne voie, le seul point faible à gérer est l’engagement des communautés », a affirmé Lucile Imboua représentante de l’OMS au Sénégal.

En marge de la réunion d’échange entre le ministère de la santé et les partenaires techniques et financiers, la représentante résidente de l’organisation onusienne a tressé des lauriers au Sénégal sur sa gestion de la pandémie Covid-19.



Selon Mme Imboua, le Sénégal a bien géré l’aspect lié au cas contacts, et la transparence de la gestion est aussi un bon exemple dans le continent. Le défi à relever pour les autorités est de gagner l’engagement des communautés dans la lutte contre la maladie, c’est là où réside le talon d’Achille de la stratégie du Sénégal.



Il faut amener les communautés à s’engager, si le pays veut gagner le combat contre le virus", a-t-elle encensé.



