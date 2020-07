Covid - 19 - "Le niveau" monte avec 133 morts, 50 en réanimation La Covid-19 gagne du terrain au Sénégal avec des chiffres qui commencent à donner le tournis. Avec 25 décès en une semaine, le bilan s'alourdit.

Il faut se rendre à l'évidence et savoir que la Covid-19 gagne du terrain. Les morts s'enchaînent, les hôpitaux sont pleins et tout s'accélère.



Le Sénégal est à ce jour à 133 morts, mais avec les statistiques de la semaine, c'est flippant.



Le décompte est comme qui suit: 25 morts, 814 cas positifs, 159 cas communautaires et 579 guéris.

Le taux de positivité qui valsait entre 10 et 11 a grimpé jusqu'à 16%.



