Covid - 19 - Le plus jeune patient est mort à 24 ans Le Sénégal enregistre sa plus jeune victime du coronavirus âgée de 24 ans. Le défunt, un homme âgé de 24 ans, était admis dimanche dans un état ‘’très fatigué’’.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 08:02 | | 0 commentaire(s)|

Il est finalement décédé lundi, à 20 heures, a confirmé le Dr Ndiaye de Matam à l’APS.



Le test effectué sur ses prélèvements a permis d’établir qu’il était porteur du nouveau coronavirus. Matam vient d’enregistrer, avec ce jeune de 24 ans, son premier cas de décès lié au Covid-19, informe le directeur du centre hospitalier régional de Ourossogui, Mamadou Ndiaye.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos