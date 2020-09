Covid-19 : Les 208 militaires infectés en Gambie guéris

Les 208 soldats sénégalais testés positifs de la maladie du coronavirus, de retour de mission de mission en Gambie, sont tous guéris. Une annonce faite par le directeur de la Santé des armées en l’occurrence le colonel Abdou Aziz Ndiaye,



Interrogé par la Rfm, le colonel précise que ces soldats, qui étaient en quarantaine à Guéréo, ont été libérés. Ils sont rentrés chez eux et se reposent. «Ils viennent de mission et ils ont droit à des permissions», a-t-il dit.



A la question de savoir comment ces soldats ont chopé le virus, le directeur de la santé des armées d’indiquer que ces derniers étaient en mission et étaient en contact avec les populations.

