Covid-19: Les Sénégalais seront vaccinés avant fin mars

Jeudi 14 Janvier 2021

Les Sénégalais devraient se préparer à la vaccination contre le coronavirus. Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, la campagne débutera avant la fin du mois de mars.



Décliné en deux phases, le plan de vaccination consistera dans un premier temps à prendre en charge le personnel de santé, les personnes du 3e âge et sujets présentant des co-morbidité. Ce qui représente 90% des cibles prioritaires, informe "L'As".



La deuxième phase cible 90% de la population générale, dans un délai qui ne doit pas dépasser le premier trimestre de 2022.

