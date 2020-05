Covid-19 : Le détail des 55 malades déclarés guéris, ce mardi

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mai 2020 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont annoncé, lors du point journalier de ce mardi sur la situation du coronavirus au Sénégal, un chiffre record en termes de guérisons (55) à travers le pays, depuis le début de la pandémie.



Mais, selon "Libération online", ces patients guéris étaient traités à Diamniadio (4), Dalal Jaam (19), Fann (7), Principal (4), Malte de Dakar (6), Touba Darou Marnane (11), Touba Toscana (2), Dantec (1) et Ziguinchor (1).



Pour rappel, quelque 43 malades avaient également été déclarés guéris, hier lundi. Ce qui fait un nombre de 98 guérisons en 24h.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos