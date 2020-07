Covid 19 : Les syndicalistes de la santé arrêtent les prélèvements ce mercredi et annoncent une marche le 4 août suivie d’une grève de 48h…

Le Cadre unitaire des Syndicats de la Santé pour la justice sociale (Cuss/Js) a décidé d’arrêter les prélèvements dans le cadre du diagnostic de la Covid-19 à partir de ce mercredi.



En plus de cela, informe Actusen, les blouses blanches ont annoncé une marche nationale le 4 août prochain, suivi d’une grève générale de 48 heures, les 4 et 5 août prochain.



Ne comptant pas s’arrêter là pour obtenir gain de cause, Cheikh Seck et ses camarades menacent d’effectuer des rétentions d’informations à compter du 31 août 2020. A en croire le Secrétaire général du Cuss/Js, «le maintien de ce mot d’ordre est lié à l’absence de volonté de la part du gouvernement à régler les problèmes des travailleurs de la santé».



