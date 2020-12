Covid 19 : Macky Sall demande l’accroissement de la vigilance

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|

Sur la situation de la pandémie de la Covid-19, le Président de la République rappelle au Gouvernement, l’impératif d’accroître la vigilance et d’améliorer l’efficacité des dispositifs de sécurité publique et sanitaire afin d’assurer le respect par les populations des mesures barrières et du port obligatoire du masque dans les lieux et transports publics.



Le Chef de l’Etat a, enfin, informé le Conseil qu’il présidera très prochainement une rencontre d’évaluation prospective de la stratégie de lutte contre la Covid-19.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos