Covid-19 : Macky Sall prolonge les vacances scolaires jusqu'au 4 mai 2020

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

Pour réduire la propagation du Coronavirus au Sénégal, le président de la République avait annoncé, le 14 mars dernier, la fermeture des écoles, universités et crèches pour 3 semaines.



Les vacances scolaires seront encore prolongées jusqu'au 4 mai 2020. Ainsi, alors qu'elles devraient initialement rouvrir le 6 avril 2020, les portes des crèches, écoles (cycles élémentaire, moyen et secondaire), universités et autres instituts de formation seront encore closes pour tout le mois d'avril.

