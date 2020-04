Covid-19 : Mamadou Kassé et l’association ‘’Anka Wouli’’ arment les populations de Tambacounda La région de Tambacounda a enregistré son premier cas de coronavirus, dans le département de Goudiry, vendredi 3 dernier. Cela, malgré les nombreuses actions préventives menées notamment par le Gouverneur de la Région, Oumar Mamadou Baldé, dans le cadre du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE), entamées dès le premier cas de covid-19 au Sénégal. Pour venir en appoint à ces différentes actions, l'association Anka Wouli, et son président Mamadou Kassé, par ailleurs DG de la Sicap, avaient lancé l'opération TELA FAGAROU. Des lots importants de produits destinés à lutter contre le covid-19, ont été ainsi distribués aux populations de Tamba dans ce sens, informe un communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Avril 2020 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Des actions ont été menées « au quartier plateau et Sare Guilel par un programme complémentaire de distribution, à terme, de 500 lave mains, 1000 cartons de savons et des masques sur une période de trois mois », selon le document.

La première phase a démarré le mardi 7 avril dernier, « avec la réception effective de 175 lave mains et 200 cartons de savons qui seront distribués dans les 30 quartiers de la commune, mais aussi, dans les points névralgiques recevant du monde tels que les gares routières, les marchés encore fonctionnels et certains services publics, entre autres », indique encore le communiqué.

« L'Association Anka Wouli et son Président Mamadou KASSE réaffirment à la population de Tambacounda leur attachement et leur volonté ferme d'accompagnement dans cette forte crise. L'Association Anka Wouli appelle la population au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives édictées par le Gouvernement », conclut la note.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos