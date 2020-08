Covid -19 - Mamadou Ndiaye prévient les jeunes de la comorbidité Les jeunes doivent beaucoup faire attention pendant l’hivernage avec le paludisme mêlé au Covid-19, c’est une comorbidité. Le porte-parole du ministère de la santé alerte les jeunes, qui se sentent invincibles au Covid-19, sur le risque qui les guette durant l’hivernage.

Il faut que les jeunes fassent attention avec la recrudescence du paludisme en cette période hivernale dans un contexte de pandémie Covid-19. Avec cette double menace, les jeunes, contrairement à ce que l’on pense, sont très exposés à la comorbidité.

« Quand la personne qui a le paludisme, a la covid-19, même si elle est jeune, 20 ans et robuste, elle vient d’avoir une comorbidité. Cela veut dire qu’il y a une autre maladie en plus de ça. La comorbidité n’a pas spécifié les maladies en question.

C’est extrêmement important que les jeunes fassent attention à ça, qu’ils ne croient pas que ce qui est vanté avant reste toujours valable. Les vérités d’hier peuvent ne pas être celles de l’instant », alerte Dr Mamadou Ndiaye.



