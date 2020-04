Covid-19 : Mankeur Ndiaye sort de 21 jours d’auto confinement L’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Mankeur Ndiaye, représentant Spécial du Secrétaire général de l’Onu en Centrafrique et chef de la Minusca,, a terminé, hier, 21 jours d’auto confinement. L’ancien chef de la diplomatie sénégalais a déclaré sur Twitter, qu’il a été testé négatif au Covid-19, appelant toutefois, les Sénégalais à rester vigilants et à respecter les mesures préventives d’hygiène et de distanciation sociale d’au moins un mètre, rapporte L’AS.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Avril 2020 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos