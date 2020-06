Covid-19: On en sait un peu plus sur le premier cas enregistré au district de Birkilane

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juin 2020 à 15:02 | | 0 commentaire(s)|

Le district de Birkilane a enregistré, ce mercredi, son premier cas positif au coronavirus, informe "Libération one line". Qui précise que le cas positif est un enseignant



Selon le médecin-chef de Kaffrine, Moustapha Diop, le patient détecté à Sobel Diam-Diam, est un enseignant arrivé à Birkilane à bord d'un bus de Dakar Dem Dikk.



