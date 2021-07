Covid-19: Pape Samba Mboup testé positif à Paris Ancien ministre et chef de Cabinet du Président Abdoulaye Wade ,membre de la sous coalition Mbollo Askanwi "les Libéraux Républicains" de BBY de la mouvance présidentielle a été testé positif à la Covid19 en France, ce mercredi 28 juillet 2021.

"Il a été aussitôt admis sous traitement à l'Hôpital Cochin au 4 ème arrondissement de Paris .



Toutefois, il convient de noter qu’il avait déjà pris les deux doses de vaccin au Sénégal au cours du lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie .



Par conséquent , priez pour lui , restez attentifs et préservez vous le mieux possible ", fait savoir le communiqué parcouru par Farba Senghor.

