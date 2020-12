Covid 19: Plus 300 enseignants du privé licenciés

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|

Des écoles privées laïques foulent volontairement au pied le code du travail et l’ordonnance du président de la République qui avait interdit tout licenciement durant la période grave de la pandémie de la Covid19.



En effet, informe L'As, plus 300 enseignants du privé sont licenciés depuis le début de la pandémie de la Covid19 par leurs employeurs pour avoir réclamé leurs salaires. Une situation qui a suscité la colère de la section privée du Syndicat Unique des Enseignants du Sénégal (Sudes) qui interpelle le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla. Le Sudes demande à Mamadou Talla de diligenter une enquête pour sanctionner ces écoles hors la loi.

