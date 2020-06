Covid-19: Plus de 50 mille tests réalisés par l’Institut Pasteur de Dakar L’Administrateur général de l’Institut Pasteur de Dakar a fait savoir que 51 694 tests ont été effectués par ledit institut depuis le début de la pandémie. Dr. Amadou Alpha faisait l’analyse des 3 mois d’activité.

« Le laboratoire de Dakar a effectué en mars 1 281 tests, 9 176 en avril, 23 527 en mai et depuis le 1er juin, 5 654 tests soit un total de 39 638 tests au niveau du laboratoire de Dakar. Pour le laboratoire de Touba, il a effectué 289 en mars, 2 052 en avril, 4 300 en mai et 583 depuis le 1er juin, soit un total de 7 224 tests. Le Laboratoire de Kolda a effectué 1500 tests en avril, 3 035 en mai et 297 depuis le début de ce mois de juin, soit un total de 4 832 tests. L’analyse de trois mois d’activité a permis de constater qu’au total, 51 694 tests sont effectués par l’Institut pasteur de Dakar



Il est aussi important de noter qu’il y a une décentralisation à Touba et à Kolda, qui a perm,is de détecter souvent des foyers et à contribuer à les contrôler rapidement mais aussi a permis la prise en charge précoce de patients ayant influé sur une issue favorable de l’infection.



Il est aussi important de noter que le nombre de tests a été multiplié par presque 20 depuis le mois de mars, afin de s’adapter à la stratégie mise en place par le dispositif, avec une capacité qui est passée de 500 tests par jour au début de la pandémie, à 2 000 tests par jour maintenant.



Je voudrais aussi noter que le traitement rapide des échantillons est extrêmement important puisque la totalité des tests qui sont effectués par l’institut Pasteur de Dakar, sont rendus dans les 24 heures. Depuis le 13 avril 2020, une plateforme digitale qui a déjà reçu plus de 160 connexions par jour, est utilisée pour rendre les résultats aux médecins-chefs des districts, aux médecins-chefs de région et permet d’améliorer la lutte sur le terrain…



Au cours des trois derniers mois, la nature dynamique de l’épidémie a nécessité une adaptation régulière du dispositif et de la stratégie de lutte qui devra être poursuivie pour la période à venir, compte tenu des nouvelles mesures qui ont été prises.



Et pour vaincre définitivement cette épidémie, cette adaptation du dispositif doit être accompagnée par le respect strict des mesures de prévention, des mesures d’hygiène et des mesures-barrières. C’est pourquoi, il est important que nous appelions l’ensemble des Sénégalais non seulement à respecter ces mesures, mais aussi que chaque Sénégalais soit un acteur de la sensibilisation dans sa famille, dans son quartier ou dans sa communauté. Ce n’est qu’à ce prix-là que nous vaincrons cette épidémie ».













