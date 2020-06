Covid 19 : Plus de 726 000 appels d’alerte reçus par le Samu (Macky Sall)

« A ce jour, le Samu a reçu plus de 726 000 appels d’alerte. Nous avons réalisé plus de 78 338 tests. 24 824 contacts ont été suivis par nos services. Le taux de létalité au Sénégal est de 1,5%, contre une moyenne africaine de 2,5% et de 5,2% au niveau mondial. Le Sénégal affiche un taux de guérison de 64,8%, contre une moyenne africaine de 48% et mondiale de 50% » a informé le Président Macky Sall lors de son discours à la Nation.



A l’échelle nationale, fait-il remarquer, les statistiques montrent que les principaux foyers de la pandémie sont essentiellement localisés dans les régions de Dakar, Diourbel et Thiès, qui concentrent 92% des cas de contamination.



M.Sall d’indiquer que le département de Dakar à lui seul totalise 54% des cas recensés sur l’ensemble du territoire national. Dans ces trois régions, invite t-il, il convient de redoubler de vigilance et d’effort pour arrêter la propagation de la maladie en intensifiant les campagnes de proximité.



