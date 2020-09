Covid-19: Point sur les 6 mois d’épidémie prévu demain samedi

Le point mensuel sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal est prévu, demain (samedi). Ce bilan d’étape marqué par les interventions de spécialistes et d’autorités en charge de la lutte contre l’épidémie, n’a pas pu avoir lieu le 2 septembre dernier du fait de la coïncidence avec le Conseil des ministres.



Le point mensuel de septembre, si attendu – celui du mois d’août n’a pas eu lieu –, pourrait être celui des bonnes nouvelles venant du front avancé de la bataille que le Sénégal mène depuis 6 mois, donc, contre cette maladie.



En attendant, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a publié, ce vendredi 4 septembre, des chiffres qui paraissent dessiner les contours de cette tendance baissière de la Covid-19 dans le pays.



En effet, sur sur 1 346 prélèvements effectués, il y a eu 55 nouveaux cas positifs au virus Covid-19 dont 31 cas contacts et 24 cas issus de la transmission communautaire. Seul bémol à ce tableau, Dakar continue d’être le foyer des cas communautaires avec 14 répertoriés dans la journée de jeudi. Les 10 autres sont répartis entre Kaolack (4), Bignona (1), Louga (1), Thiès (2), Velingara (1), Ziguinchor (1).



Autre satisfecit, le nombre de guéris est trois fois supérieur à celui des nouvelles contaminations avec 170 patients contrôlés négatifs en 24 heures.



Par ailleurs, 31 cas graves sont en train d’être pris en charge au niveau des services de réanimation et 2 décès ont été enregistrés.



A ce jour, le Sénégal comptabilise 13 881 cas de Covid-19 dont 9 723 guéris, 289 personnes décédées et 3 868 patients encore traités dans les structures dédiées à l’épidémie.

