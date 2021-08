Covid 19/ Pour freiner la 3e vague à Dakar: Les 6 mesures de Moustapha Diakhaté Le Sénégal fait face à la 3e vague de coronavirus depuis quelques semaines. Et chaque jour, au moins 50% des nouvelles contaminations, notamment communautaires, proviennent de la région de Dakar. Moustapha Diakhaté pense avoir la solution à travers un texte publié sur sa page Facebook. L’ex-parlementaire propose 6 mesures au gouvernement pour stopper la circulation du virus.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Août 2021 à 21:47 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Diakhaté propose 100 jours de restrictions pour freiner la propagation de la pandémie. D’après lui, en attendant de disposer de suffisamment de doses pour toute la population en âge d’être vaccinée, le gouvernement doit prendre les mesures suivantes pour atténuer la transmission de la pandémie dans le département de Dakar :

1. Ériger le port du masque en permis de circulation dans le département de Dakar,



2. Fermer tous les lieux de culte du département ,



3. Fermer tous les marchés à ciel ouvert à 15 heures ,



4. Interdire les cérémonies de baptême, de mariage et de levée du corps,



5. Limiter à 20 le nombre de personnes autorisées à prendre part aux opération d’enterrements,



6. Limiter à 30 mn au maximum la durée pour les funérailles,



Ces mesures ne coûtent pas cher financièrement et sont efficaces contre la propagation du virus.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos