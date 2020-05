Covid-19 / Pour le repos de l’âme des défunts: La Brigade des Sapeurs-pompiers invite à une attitude responsable La Brigade des Sapeurs-pompiers dit avoir rencontré des difficultés lors de l’inhumation des dépouilles de personnes décédées de Covid-19. Le phénomène a été constaté d’abord, à Malika, où des gens s’étaient opposés à l’accomplissement de cette mission. Et, elle regrette que le mercredi 27 mai 2020, l’histoire s’est répétée à Diamaguène Sicap Mbao. Là aussi, des populations ont tout simplement caillassé ses personnels et matériels, ainsi que ceux du Service national d’hygiène et de la Croix-Rouge sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mai 2020 à 21:08 | | 0 commentaire(s)|

La Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers dit comprendre la crainte et l’appréhension des populations. Aussi, elle rassure que toutes les dispositions ont été prises pour que ces corps ne présentent aucun danger pour elle, ni pour les personnels de ses services, chargés de remplir cette tâche.



Les dépouilles, provenant de l’étranger sont placées dans un cercueil étanche normalisé et ceux d’ici, ont fait l’objet d’un traitement sécurisé au niveau des morgues.



Ainsi, elle appelle les populations à une attitude responsable pour le repos de l’âme des défunts et à un comportement plus citoyen envers ces services qui veillent à leur sécurité et à leur quiétude. Mais aussi, pour la préservation du matériel acquis aux frais du contribuable.



Sous ce registre, la Brigade remercie chacun et chacune pour sa compréhension et sa collaboration. En cas d’inquiétude, ele invite à se rapprocher des services ci-après, pour de plus amples éclaircissements. Centre d’appel du Ministère de la Santé: 800005050 et celui des Sapeurs-Pompiers: 33 82922 00 et le numéro d’Urgence: 18











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos