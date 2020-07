Covid-19 / Pr. Mamadou Diarra Bèye, DG SAMU: "Des jeunes de 15, 18 et 35 ans ont été admis en réanimation"

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020 à 18:08 | | 0 commentaire(s)|

La situation de l'épidémie de Covid-19 inquiète au Sénégal. D'après le Directeur du SAMU National, parmi les malades admis dans les services de réanimation durant ce mois de juin, se trouvent des personnes très jeunes, âgées entre 12 et 35 ans. Ce qui doit ajouter à la crainte des populations.



Surtout que les spécialistes laissaient croire que les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques étaient les plus vulnérables face au virus. " Des jeunes de 15, 18 et 35 ans ont été admis en Réanimation et ils ont eu d'énormes difficultés ", a affirmé le Professeur Mamadou Diarra Bèye.



Le Directeur du SAMU National a également indiqué un taux de létalité (mortel) qui a grimpé à 41% parmi les cas graves. En effet, selon le Professeur Bèye, 4 malades sur 10 admis en réanimation, meurent.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos