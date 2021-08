Covid-19: Pr Mboup dissèque la virulence de Delta

Les effets dévastateurs de la 3ème vague du Covid-19 dans le pays portent l’empreinte du variant indien (Delta). A la faveur d’un atelier de formation en bactériologie en cours à Iressef, Pr Souleymane Mboup s’est livré, dans une déclaration d’explications sur les raisons de la propagation du Sars Cov2 avec le variant. “On a récemment mieux compris quels sont les mécanismes qui permettent la propagation de ce variant Delta”, a indiqué le président de l’Iressef, qui met en avant trois principales raisons. “Le premier, c’est cette mutation qui lui permet d’infecter plus facilement les cellules et également les personnes”, a assuré Pr Mboup, notant en 2ème point le temps d’incubation beaucoup plus court que celui des autres variants. “C’est une moyenne de quatre jours pour le variant Delta alors que la moyenne en général est de dix jours pour les autres variants”, a-t-il argumenté.



Outre ces deux paramètres explicatifs de la situation que le pays vit avec la 3ème vague, indique 'Asnews, Pr Souleymane Mboup a évoqué la charge virale de Delta comme 3ème et non moins plus déterminante dans la propagation et la virulence qui caractérisent Delta.

