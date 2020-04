Covid 19: Réaction du Ministre Matar Bâ suite au décès de Pape Diouf

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mars 2020 à 22:20 | | 0 commentaire(s)|

Matar Bâ, ministre des Sports, a livré son témoignage sur Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, décédé, ce mardi à Dakar, des suites du Covid-19. " C'est une grosse perte pour le Sénégal et le monde sportif ", a-t-il déclaré sur Iradio.



Matar Bâ dit retenir de Pape Diouf le souvenir d'un homme ambitieux, très engagé. En témoigne d'ailleurs son poste de président de l'Olympique de Marseille.



" Il aimait son pays, c'était un homme de principe et de valeurs ", a insisté le ministre des Sports.

