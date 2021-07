Covid-19: Record de 1041 cas, huit (8) décès, faut-il aller vers le confinement? Le Sénégal franchit à nouveau la barre des mille cas liés à la Covid-19, majoritairement communautaires, et enregistre huit décès supplémentaires. Pis, près de 10 000 patients sont sous traitement, d’après le bulletin épidémiologique du jour de ce vendredi, 23 juillet. Sur 2 953 tests réalisés, 1 041 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 35,25%.

Les nouveaux cas sont ainsi répartis : 155 contacts suivis, aucun importé et 886 cas issus de la transmission communautaire. Le département de Dakar, largement devant, en recense 581, contre 97 pour Rufisque, 24 pour Guédiawaye, 12 pour Keur Massar, 07 pour Pikine, pour un total de 721 cas.



Là où les régions en comptent 165 dont 38 à Saint-Louis, 35 à Thiès, 24 à Touba, 18 à Tivaouane, 07 à Fatick, à Kaolack, à Khombole et à Ziguinchor, 04 à Dahra et à Mbour, 03 à Bignona, à Dioffior et à Diouloulou, 02 à Kolda, 01 à Matam, à Oussouye et à Ranérou.

257 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre 43 cas graves pris en charge en réanimation.



À ce jour, 55 861 cas ont été déclarés positifs dont 44 611 guéris, 1 264 décédés dont 28 en 72 heures, et donc 9 985 sous traitement.

Hier jeudi, 22 juillet, 1 629 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 622 940.

