Covid-19 / Sensibilisation et prévention: Abdoulaye Diouf Sarr réussit le pari

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a mobilisé plus de 30 éléments, répartis en groupes pour sillonner les coins et recoins de Dakar.



Ces prévisionnistes mobilisés ont ainsi, entamé une série d’actions de sensibilisation pour bouter la pandémie du Covid-19 hors de la capitale. Leur approche, c’est de faire des tours dans les maisons, les rues, mosquées et autres lieux, pour porter la bonne parole de prévention.



Outre la sensibilisation sur les mesures barrières et la conscientisation sur les dangers de la maladie, des gels hydro-alcooliques, masques et du savon ont été distribués par les éléments d’Abdoulaye Diouf Sarr.



Un travail qui a été largement magnifié par les populations, faisant que certains ont indiqué qu’au rythme de cette excellente initiative, le ministre réduira fortement le taux de positivité à Dakar.



