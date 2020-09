Covid-19 - Situation du jour - 43 nouveaux cas, 02 décès et 147 guéris Avec 143 vendredi dernier, la flèche des guéris avait chuté à 23 ce samedi avant de repartir en hausse aujourd'hui dimanche avec 147 patients déclarés guéris. À ce jour, le Sénégal compte 14280 cas positifs dont 10520 guéris, 297 décédés et 3462 sous traitement.

Les nouvelles contaminations quant à elles, restent stabilisées dans une tendance baissière avec 43 nouveaux cas sur un échantillon de 1266 tests réalisés soit un taux de positivité de 3,57%.



Sur les 43 nouveaux cas, 16 sont des cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'action sociale, 2 importés ont été enregistrés à l'aéroport Blaise Diagne qui ne cesse de dénombrer quotidiennement des cas même si c'est relativement faible. 25 cas issus de la transmission communautaire ont été détectés à :



Mbour (3),Thiès (2), Dakar-Plateau (1), Guédiawaye (1), Joal (1) , Keur Massar (1), Kolda (1), Lliberté 6 (1), Mamelles (1), Ngor (1), Niarry Tally (1), Ouest-Foire (1), Oussouy (1) , Pikine (1) , Popeunguine (1), Richard Toll (1), Sicap Dieupeul (1), Ziguinchor (1), Zone B (1) et Zone de captage (1).



02 décès ont été enregistrés et 32 cas graves sont en observation dans les centres de réanimation.



