Covid 19/Suspension des activités des artistes: Youssou Ndour interpelle Macky Sall

Mercredi 16 Décembre 2020

Après son concept «Daan Corona», le lead vocal du Super Etoile, Youssou Ndour, semble être plus préoccupé désormais par la reprise des activités des artistes dans leurs lieux de prestation et dans les salles de spectacles. Ayant décidé de prendre à bras-le-corps le combat de ses congénères contre la décision du ministre de l’Intérieur de fermer lesdits lieux, l’ancien ministre de la Culture a, selon des sources de L'A, interpellé le Président Macky Sall avant-hier à sa descente d’avion présidentiel de retour de l’investiture de son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara



. D’après elles, le roi du «Mbalax» lui a chouchouté durant un long moment des paroles à l’oreille. Selon certaines indiscrétions, You était parti se plaindre de la mesure d’Antoine Félix Diome. Une stratégie qui s’est avérée payante car c’est à partir de cette interpellation qu’est née l’initiative de la rencontre entre le remplaçant d’Aly Ngouille Ndiaye, Youssou Ndour et six représentants de la coalition des acteurs de la musique (CAM).

