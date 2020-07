Covid-19 / Tabaski: L’appel de Karim Wade ! Dans son message adressé aux Sénégalais à l’occasion de la fête de la Tabaski, Karim Wade a formulé des prières à l’endroit des malades et des disparus. Wade fils estime que la situation sanitaire inédite en cours, nous appelle tous, quelle que soit notre appartenance politique, ethnique ou religieuse, à travailler de concert, pour endiguer la pandémie du coronavirus, en respectant les mesures barrières recommandées par les autorités de la santé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

"Assalamu alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu



Au nom d’Allah, le Clément et le Miséricordieux,



Chers compatriotes, nous célébrons cette année la fête de l’Aid El Kébir dans un contexte très particulier, marqué par la lourde présence de la pandémie du Coronavirus dans notre pays et partout à travers le monde.



En cette occasion, je voudrais d’abord rendre grâce à Dieu, Le Tout- Puissant, qui par sa majestueuse volonté, nous a permis de sacrifier encore à sa recommandation, perpétuée depuis l’époque du prophète Ibrahim. Que la Paix d’Allah soit sur Lui.



Je voudrais ensuite formuler, des vœux chaleureux de prompt rétablissement à l’endroit des malades et des prières ardentes pour le repos de l’âme de celles et ceux qui ont été arrachés à notre affection au cours de l’année.



La situation sanitaire inédite en cours nous appelle tous, quelle que soit notre appartenance politique, ethnique ou religieuse, à travailler de concert, pour endiguer la pandémie du coronavirus, en respectant les mesures barrières recommandées par les autorités de la santé.



Cette année plus que les autres, nous prierons ALLAH (SWT) d’accepter notre sacrifice ainsi que nos invocations pour plus de santé, de sérénité, de sécurité et de stabilité au Sénégal et dans notre sous-région.



J’implore enfin, en ce jour sacré, célébré par les musulmans du monde entier, le pardon de chacune et de chacun d’entre vous tout en vous adressant mes chaleureux vœux de bonheur et de réussite.



Baal leen ma akh, baal naa leen !

Que Dieu veille sur le Sénégal et l’Afrique !

Déwenati !

Karim Wade

Doha, le 30 juillet 2020"



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos