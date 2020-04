Covid-19- Tamba et Kolda : Pr Moussa Seydi accueilli en star

À la suite de Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire (Cous), c'est au tour du Pr Moussa Seydi, chef de service des maladies infectieuses de Fann, d'effectuer des descentes dans les régions pour visiter les centres de traitement des malades du Covid-19. Il était à Tambacounda où il s'est réjoui de l'érection du centre de traitement.



Selon L'As, Pr Seydi dit y avoir trouvé une équipe médicale engagée et dynamique, avec un réanimateur. C'est la raison pour laquelle il pense que Tambacounda n'a pas besoin d'évacuer des malades à Dakar.



Toutefois, Pr Seydi souhaite que Tambacounda soit mieux doté d'infrastructures et de personnels. Il est optimiste à l'idée que la région va endiguer cette épidémie à moins que la communauté s'y implique. A l'en croire, le gouverneur a souhaité un dépistage de grande envergure. Interpellé sur la question des transmissions communautaires, il trouve qu'elle est problématique.



D'après lui, les études montrent qu'un cas communautaire asymptomatique peut contaminer 400 personnes en un mois. C'est pourquoi Pr Moussa Seydi appelle la population à s'engager dans la lutte contre cette pandémie. Il préconise également le port généralisé de masques pour éviter d'aller vers le confinement. Pr Seydi est attendu aujourd'hui à Kolda.

