Covid-19 : Tests négatifs pour le couple français et l’équipage du navire Aline Sitoe Diatta

Suite au cas suspect détecté dans le navire Aline Sitoe Diatta, l’Institut Pasteur de Dakar a livré les tests qui se sont révélés négatifs pour le couple français et l’équipage. Pour rappel, ces passagers étaient en confinement.



Le Français qui était à bord du bateau, était suspecté d’avoir contracté le coronavirus. Il avait connu une montée de fièvre.

