Covid -19 - Tests payants - Non, il n'y a pas de "baana-baana" chez les médecins! Le ministre de la santé publie une circulaire pour éviter la surenchère, l’IRESSEF majore les couts, Dr Cheikh Sokhna de l’Institut de Recherches pour le Développement propose un test trois fois moins cher.

L’Institut du Professeur Souleymane Mboup avait publié ses offres de tests au coronavirus d’un cout qui varie entre 40000 et 55000 selon les options.



Suffisant pour soulever un débat passionné sur les réseaux sociaux. Réagissant à cette offre jugée « chère » par beaucoup de sénégalais, Dr Cheikh Sokhna épidémiologiste et Directeur des Recherches à l’Institut de Recherches pour le Développement (IRD), a révélé que son laboratoire peut proposer des tests à 13000 francs Cfa.



Pour éviter la surenchère, le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr a publié, dans l’après-midi, une circulaire sur le cout des tests et les laboratoires autorisés à effectuer les prélèvements pour les personnes concernées par un projet de voyage.



