Covid-19 - Un mathématicien annonce 1500 décès en fin décembre Le mathématicien, Dr Modou Ngom du Cusems; après ses calculs a estimé le nombre de décès au Sénégal à 1500 en fin décembre de cette année.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 06:53 | | 0 commentaire(s)|

A en croire le mathématicien, si la tendance actuelle se poursuit, le Sénégal va vers l'hécatombe avec mille cinq cents (1500) décès.



La liste des désagréments est loin d'être terminée selon le Dr Modou Ngom qui projette aussi soixante sept mille (67.000) cas et plus de vingt mille (20.000) hospitalisations.



Cependant; comme pour corroborer ses analyses, des médecins alertent: "le confinement est dépassé car le virus est maintenant dans les familles".



