Covid-19: Vers un plan de riposte spécifique à Dakar

Dakar est l’épicentre du virus, c’est pourquoi le ministre de la Santé et de l’Action sociale va dévoiler demain un plan de riposte spécifique à la capitale, rapporte la Rfm.



Laquelle radio a appris que le port de masque devrait être obligatoire à Dakar.



Jusque là, le port du masque était fortement recommandé à obligatoire dans certains sites comme les marchés et l’administration Désormais, nous apprend-on, il devrait être obligatoire sur l’espace public assorti d’une amende.



