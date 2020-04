Covid-19: Ziguinchor compte 3 cas communautaires La région de Ziguinchor qui a enregistré 2 nouveaux cas positifs au coronavirus issus de la transmission communautaire, aujourd’hui, compte désormais 3 cas communautaires en 4 jours. Il s’agit d’un père de famille et de son fils habitants de Diabir, un quartier situé dans la périphérie Sud de la ville de Ziguinchor. La région compte ainsi 6 cas positifs de Covid-19. Les trois premiers sont guéris et sortis de l’hôpital, le dernier patient, le Français testé positif dans la station balnéaire de Cap-Skirring, a été libéré hier, jeudi, dans l’après-midi.

