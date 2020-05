Covid-19 à Dakar: Abdoulaye Diouf Sarr alerte !

« Sur les 106 cas confirmés aujourd’hui, les 84 sont de la région de Dakar. Sur les 12 cas communautaires, 10 sont aussi de la région de Dakar. C’est cette tendance qui s’est manifestée depuis plusieurs semaines. Force est donc de constater que la région de Dakar constitue l’épicentre du coronavirus au Sénégal », a alerté le ministre de la Santé et de l’Action sociale.



Abdoulaye Diouf Sarr qui faisait le point sur la situation du jour, a en effet, indiqué que les ¾ des cas confirmés de Covid-19, sont issus de la région de Dakar. Et qu’à la date du 29 mai 2020, la région de Dakar totalise 2525 cas sur les 3429 dépistés dans notre pays, soit un taux de 73, 6%.



A ce niveau, souligne-t-il, « il faut noter que la transmission locale est clairement établie et se traduit par une augmentation des cas issus de la transmission communautaire. Mais aussi des décès communautaires ».



Dés lors, demande Abdoulaye Diouf Sarr, « l’endiguement de l’épidémie doit mobiliser toutes nos énergies. Cela passe par un renforcement de nos stratégies à l’échelle locale, et un engagement fort de l’ensemble des communautés. Ce renforcement devient un impératif urgent ».













Leral.net



