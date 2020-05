Covid-19 à Sédhiou : 12 patients transférés à Ziguinchor

Quatre (14) patients dont douze (12) atteints de Covid-19 à Sédhiou, ont été transférés au centre de traitement épidémiologique de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. La région vient ainsi en appui à la ville de Sédhiou qui est au bord l’explosion après que son premier cas, à lui seul, ait contaminé 25 personnes.



Selon la Rfm qui donne l’information, parmi les malades transférés à Ziguinchor, deux sont des enfants qui n’ont pas le Coronavirus, mais qui souffrent d’autres pathologies.



Pour rappel, le centre de traitement de Ziguinchor, avait été doté de matériels médicaux la semaine dernière, ce pour renforcer le plateau technique. Ainsi deux lits de réanimation, 20 lits d’hospitalisation et d’autres matériels, avaient été envoyés sur place par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Mais tout le problème n'est pas réglé. Les autorités sanitaires dudit centre font part de leur besoin de réhabilitation du réseau de l'oxygène.

