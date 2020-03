Covid 19 à Touba: 5 membres de la famille du «Modou-Modou » testés positifs

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mars 2020 à 18:12 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal compte désormais huit cas de coronavirus (10 dont 2 déclarés guéris). En effet, l’émigré testé positif au Covid-19 hier mercredi à Touba a finalement contaminé l’une de ses épouses et quatre autres membres de sa famille.



Ces derniers ont tous été diagnostiqués positifs, ce jeudi, à l’Institut Pasteur de Dakar.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, a, dans son rapport de ce jeudi, signalé que plus de 60 individus, en contact avec l’émigré, sont suspectés.



Pour rappel, le ‘’Modou-Modou’’, âgé de 52 ans, est revenu de l’Italie, le 6 mars dernier. Mais, ce n’est que le 9 mars, soit trois jours plus tard, qu’il a été hospitalisé au poste de santé de Darou Marnane

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos