Covid 19 à Touba/ Dr Ndèye Maguette Diop: "Des patients et cas suspects refusent de se soumettre au traitement"

La situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus est alarmante à Touba. Malgré la hausse fulgurante des cas et les nombreux décès enregistrés, des populations de la ville sainte continuent de nier l’existence de la maladie. C’est ainsi qu’une réunion de crise a été organisée, ce mardi, à la mairie de la cité religieuse pour sensibiliser la communauté.



Une occasion pour le médecin-chef du district sanitaire de lancer un cri de cœur. Selon Dr Ndeye Maguette Diop, le personnel de santé rencontre d’énormes difficultés pour prendre en charge les personnes infectées et les cas suspects.



«Certains des porteurs du virus sont actuellement en voyage et d’autres refusent de se soumettre au traitement. Nous les appelons, mais ils ne viennent pas jusqu’à présent», a-t-elle révélé.



«La prise en charge des cas positifs a dépassé même le district sanitaire», ajoute Maguette Diop devant les chefs de villages, le représentant du maire, les forces de défense et de sécurité, entre autres. Face à cette situation, la blouse blanche a invité la communauté à s’engager dans la lutte avec l’appui de la mairie de Touba.

