Covid-19 à Touba : Le préfet de Mbacké prend de nouvelles mesures Le préfet de Mbacké, Matar Diop, a pris des mesures après l’apparition d’un cas de coronavirus issu de la transmission communautaire à Touba.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Avril 2020 à 08:36 | | 0 commentaire(s)|

Dans un arrêté publié, hier dimanche, il fixe de 6 h à 15 h, les heures d’ouverture et de fermeture de tous les marchés et foirails du département, interdit le rassemblement dans les points de concentration, notamment à «Réseau bi», «Market» du marché Ocass de Touba, et autres ronds-points de la ville sainte.

Le port de masque de protection dans les lieux recevant du public et dans les véhicules de transport public, le nettoyage et la désinfection de chaque véhicule de transport (à l’intérieur et à l’extérieur), l’installation systématique de lave mains à l’entrée de chaque lieu de commerce et de prestation de service, font également partie des mesures.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos