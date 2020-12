Covid-19 au Sénégal : 121 nouvelles contaminations dont 69 cas communautaires et 6 décès Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté lundi 121 nouveaux cas de Covid-19 et 6 décès.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

« Sur 1404 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8, 62% », a déclaré le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention.



Ces nouvelles contaminations concernent 52 contacts suivis et 69 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans plusieurs endroits du pays.



Le directeur de la prévention a annoncé que 40 patients ont été déclaré guéris alors que 26 autres sont pris en charge dans les services de réanimation.



Six (06) décès ont été enregistrés dimanche, selon docteur Ndiaye.



Depuis le 2 mars, le Sénégal comptabilise 17 879 dont 16 562 guéris, 371 décédés et 945 patients sous traitement.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos