Covid-19 au Sénégal: Dr. Aloyse Waly Diouf hausse le ton et considère que la situation est grave

Lundi 20 Avril 2020

Le Directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale a réagi suite au 5e décès lié au Covid-19, ce lundi vers 4 heures du matin. " La situation est grave ", a lancé, Docteur Aloyse Waly Diouf sur la Rfm. Avant de poursuivre: " Le Sénégal a enregistré des morts en intervalle de 48 heures. La dernière victime était hospitalisée à l'hôpital Fann de Dakar.

C'était un cas sévère. Il était en réanimation ".



Le porte-parole du ministère de la Santé d'indiquer: " Nous sommes dans une phase décisive dans la guerre contre de le coronavirus. Les populations doivent être conscientes que nous sommes dans ce tournant ".



"Nous serons intransigeants"



Aux jeunes qui refusent de respecter le couvre-feu pour freiner les cas communautaires, il a averti : " Il faut que tous les Sénégalais arrêtent certains comportements. Surtout ceux qui sont dans les rues à l'heure du couvre-feu. Le ministère de l'Intérieur va prendre des mesures. Nous seront intransigeants ".

