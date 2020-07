Covid-19 avant la Tabaski: Près de 10.000 cas, 200 décès et "même pas peur"! Le Sénégal a enregistré ce lundi trois (3) nouveaux décès liés au coronavirus. Ce qui porte le bilan à 194 morts dont douze (12) en l’espace de 72 heures. Par ailleurs, sur 1083 tests réalisés, 83 sont revenus positifs au coronavirus.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 07:17 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit de 64«contacts » suivis et de 19 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès (2), Dakar Plateau (1), Diamniadio (1), Fass Delorme (1), Grand- Yoff (1), Guinguinéo (1), Kaolack (1), Ké- bémer (1), Kédougou (1), Keur Massar(1), Mbao (1), Mékhé (1), Passy (1), Popenguine (1), richard-toll (1), Rufisque (1), Touba (1) et Ziguinchor, où un foyer est en train de se développer au sein de la Maison d’arrêt et de correction (Mac). Avant-hier, 10 détenus et 02 gardiens y ont été déclarés positifs à la covid-19. Le même jour, Ziguinchor a enregistré un décès lié au coronavirus qui a aussi infecté 4 agents de l’hôpital régional.



A noter que sur le territoire national, 50 malades se trouvaient hier encore dans un état grave alors que 68 patients ont été déclarés guéris.



Et après la Tabaski, qu'en sera-t-il ? Si l'on sait que quasiment tout Dakar a commencé à se vider pour rejoindre les régions.



