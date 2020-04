Covid-19 : des restrictions à la vente de l’hydroxychloroquine L’Etat du Sénégal compte réglementer la vente de l’hydroxychloroquine, préconisée dans le traitement du covid-19, pour éviter toute rupture du médicament. Selon le Dr Yérim Mbagnick Diop il convient désormais de contingenter la livraison des pharmacies par la PNA, en limitant les quantités. Par ailleurs, la vente sera strictement soumise à la présentation d’une ordonnance, notamment pour le traitement des malades de rhumatisme, et pas plus de 2 boîtes ne seront vendues par malade, a-t-il déclaré sur la Rfm.

