Covid 19 et 15 août : Ce que les Évêques de la Province Ecclésiastique préconisent! Les Évêques de la Province Ecclésiastique de Dakar ont donné des précisions par rapport à la célébration de la fête de l’Assomption dans ce contexte de pandémie. Dans un communiqué parvenu à Leral, Monseigneur Benjamin Ndiaye et Cie indiquent que la date du 15 août 2020 n’a jamais été fermement retenue pour une reprise officielle du culte chrétien en public, notamment à travers la Célébration des Messes. Ils demandent à tous les fidèles d’éviter les déplacements et les regroupements habituels.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Août 2020 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

« …Il demeure de notre devoir, à nous vos Pères Évêques, de rappeler que la situation actuelle de cette pandémie, tant au niveau national qu’international, est loin d’être maîtrisée. C’est pourquoi nous voudrions encore nous adresser à vous, nos bien-aimés frères et sœurs en Christ, à travers le présent Communiqué.



Contrairement à ce que beaucoup d’entre nous souhaiteraient ou penseraient, la date du 15 Aout 2020 n’a jamais été fermement retenue pour une reprise officielle du Culte chrétien en public, notamment à travers la Célébration des Messes avec présence du Peuple de Dieu. Nous avions évoqué cette date en ces termes : « Dans la perspective d’une reprise ultérieure du Culte et des activités pastorales, aux environs de la 15 Aout 2020 peut-être, si la situation se stabilise, nous demandons aux Communautés paroissiales de mener déjà une réflexion pastorale sur les mesures sanitaires adaptées à chaque localité » (cf. Communiqué N°7).



Or, que constatons-nous aujourd’hui ?



Devant la propagation de la pandémie dans notre pays, le Chef de l’État, le Président Macky SALL, ne vient-il pas, lors de la réunion d’évaluation du plan de riposte à la Covid-19, du Jeudi 07 Aout 2020, de donner instruction ferme aux Ministres de l’Intérieur et des Forces Armées de déployer un dispositif spécial afin de renforcer les mesures en vue d’un meilleur respect des gestes barrières ?



Les différents Communiqués du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ne nous alertent-ils pas à suffisance sur les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, avec 11 003 cas déclarés positifs et 229 décès, même s’il faut se réjouir du nombre de guérison .



Au niveau international, la pandémie ne gagne-t-elle pas du terrain, refaisant surface dans certains pays, les obligeant à revenir à des mesures restrictives concernant la mobilité des personnes et, amenant même des Églises sœurs à suspendre à nouveau le Culte ?

Des experts et personnes averties n’insistent-ils pas sur les menaces persistantes et aggravantes de la pandémie ?



Compte tenu de tout cela, Nous, vos Pères Évêques du Sénégal, maintenons notre fervent appel à la persévérance dans la patience et la prudence. La situation actuelle ne milite pas en faveur d’une reprise immédiate du Culte chrétien.



Bien sûr, les églises demeurent ouvertes aux fidèles pour des dévotions personnelles. Certaines sollicitations d’ordre pastoral (Baptême, Mariage, Funérailles...) sont laissées à l’appréciation des Prêtres qui devront, dans un esprit de dialogue avec les fidèles laïcs et de communion pastorale, s’assurer que tout se fasse dans le respect des mesures barrières, avec un nombre restreint de fidèles, pour ne pas favoriser la propagation de la maladie. Ce qui prime, c’est la vie et la santé des personnes qu’il ne faut pas mettre en danger.



Comme vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, nos Églises particulières sont confrontées à des situations d’urgence en prévision de la prochaine Année Pastorale 2020-2021, avec des Ordinations sacerdotales et des Professions religieuses. Compte tenu du contexte de la pandémie, ces cérémonies ne peuvent se faire que dans un cadre restreint et dans le respect des mesures sanitaires que requiert la situation, avec le souci permanent de protéger la vie humaine.



A l’occasion de la prochaine fête de l’Assomption, le 15 août, nous demandons à tous d’éviter les déplacements et les regroupements habituels, et d’invoquer, avec ferveur, la protection maternelle de Marie pour nos familles, notre pays et le monde entier.

Chers Fidèles du Christ, en communion avec vous, nous adressons notre prière confiante au Dieu de toute miséricorde et de toute protection. Assurés de l’intercession puissante de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame de la Délivrande, Reine de tous les Saints, nous lui soumettons cette demande, en communion avec le Pape François ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos