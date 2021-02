Covid-19 : l’Afrique du Sud suspend son programme de vaccination avec AstraZeneca

Coup dur pour AstraZeneca : l’Afrique du Sud a suspendu temporairement dimanche 7 février son programme de vaccination contre le Covid-19, qui devait débuter dans les prochains jours avec un million de vaccins développés par Oxford et AstraZeneca, après une étude révélant une efficacité « limitée » contre le variant sud-africain.



Cette étude, réalisée par l’université du Witwatersrand, à Johannesburg ,et qui n’a pas encore été examinée par des pairs, affirme que le vaccin britannique offre une « protection limitée contre les formes modérées de la maladie dues au variant sud-africain, chez les jeunes adultes ». Selon les premiers résultats de celle-ci, le vaccin est efficace à seulement 22 % contre les formes modérées du variant sud-africain.



Aucun résultat n’est encore disponible sur son efficacité contre les formes graves.

« C’est un problème temporaire, nous devons suspendre les vaccins AstraZeneca jusqu’à ce que nous ayons résolu ces problèmes », a commenté le ministre de la santé sud-africain, Zweli Mkhize, lors d’une conférence de presse en ligne.



A la traîne dans la course mondiale à la vaccination, l’Afrique du Sud, officiellement le pays du continent le plus touché par le virus avec près de 1,5 million de cas et plus de 46 000 décès, a reçu sa première livraison d’un million de vaccins lundi. Il s’agit, pour la totalité, de vaccins AstraZeneca-Oxford produits par le Serum Institute of India. Ces premières doses étaient destinées en priorité aux 1,2 million de personnels de santé.

