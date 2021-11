Covid-19 : l’arrêté prescrivant le port obligatoire de masque prorogé

L’arrêté nº 17602 du 29 avril 2021 prescrivant le port obligatoire de masque de protection dans les lieux publics et privés est prorogé pour une nouvelle période de trois mois. En effet, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui a signé ledit document, le 10 novembre dernier, rappelle les lieux concernés. Il concerne, selon lui, « la voie publique, quels que soit les services de l’Administration publique quel qu’en soit le mode de gestion ; les services du secteur privé ; les lieux de commerce ; les moyens de transport public et les moyens de transport privé transportant au moins deux (02) personnes ».



Ce jour, le Sénégal a enregistré deux nouvelles infections portant à 73975 le nombre total de cas confirmés de Covid-19, depuis le 2 mars 2020. A noter que 72081 malades sont guéris, 1885 décédés et donc 8 patients sous traitement.



Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe que depuis le début de la campagne de vaccination en février, 1320 032 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid19 au Sénégal.

leSoleil.sn

