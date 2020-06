Covid-19: le ministre Mbaye Ndiaye et sa famille testés positifs

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juin 2020 à 12:18

Le ministre d’Etat, responsable de l’Alliance pour la République (Apr) aux Parcelles Assainies, Mbaye Ndiaye, est testé positif au coronavirus. Selon le journal "Les Echos" qui donne l’information dans sa livraison du jour, il a contaminé sa famille, notamment ses épouses, ses quatre enfants et son chauffeur. Il est admis à l’hôpital Principal de Dakar.



Proche collaborateur du Président Macky Sall, Mbaye Ndiaye n’a eu cependant de contact avec ce dernier depuis longtemps, informe le journal, qui cite des sources du Palais de la République.

