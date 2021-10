Covid-19 oblige : le Maouloud ou Gamou de Tivaouane 2021 n’aura pas lieu Malgré la tendance baissière, la prudence est toujours de mise à Tivaouane. Et pour cette année 2021 aussi, Tivaouane ne va pas célébrer la naissance du Prophète Mohamed, communément appelée Gamou de Tivaouane, Covid-19 oblige.

D’après, l’info partagée par dakaractu, suite à une longue réunion tenue ce lundi chez Serigne Maodo Sy Dabakh aux Almadies qu’il a présidée en présence de ses médecins et conseillers sanitaires, le Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour a décidé de ne pas célébrer le Gamou 2021.



Selon nos confrères, il en a pris la décision et a informé tous les membres de la famille de Seydi Hadj Malick Sy, qu’il ne célébrera pas Maouloud cette année encore à cause de la pandémie de Covid-19. Un communiqué ou message de son porte-parole est attendu pour confirmation..



