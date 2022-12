Covid Gate dans le sport: Baba Tandian pour la dissolution de la Fédération de basket

Les micmac entre le Dage du ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang, et le président de la Fédération de basket, Me Babacar Ndiaye, portant sur 205 millions font jaser dans le milieu du basket. Sur les 205 000 000 FCFA reçus, la Fédération sénégalaise de basket-ball a reversé 50 000 000 FCFA en deux tranches (chèque n°746139 de 25 000 000 FCFA et chèque n°746141 de 25 000 000 FCFA) à Mamadou Ngom NIANG, DAGE du Ministère des Sports, pour le paiement de subventions à d’autres associations et fédérations sportives.



Eh bien, souligne-t-on dans LeTémoin, le premier à fusiller Me Babacar Ndiaye est Baba Tandian, ancien président de la Fédé de Basket. « Sénégalaises, Sénégalais, acteurs sportifs de mon pays, chers sœurs et frères du Basket. Pendant longtemps j’ai été critiqué, banni, parfois même insulté à cause de mes positions tranchées contre le ministre Matar Bâ et le président de la Fédération Babacar Ndiaye. Certains pensaient que j’en voulais personnellement à Babacar Ndiaye et que je devenais irraisonné. Et ceci même au sein de la Convention pour le renouveau du basket sénégalais (CRBS), structure dont je suis membre. Mais moi je savais ce que je disais. Je savais que des détournements de sommes faramineuses étaient en train de s’opérer au détriment du basket national. Je l’ai décrié partout. On n’a jamais voulu m’entendre. Aujourd’hui, la Cour des comptes vient de me donner raison. Et vous comprenez maintenant pourquoi j’ai applaudi quand Matar Ba a été chassé de son poste de ministre des Sports. Mais il ne faut pas s’en arrêter là. Le président de la République, fort de son pouvoir régalien, doit instruire le ministre Yankhoba Diattara pour la tenue immédiate d’une assemblée générale de la FSBB pour d’abord démettre Babacar Ndiaye de son Poste de président et créer un comité de gestion provisoire en vue de préparer la prochaine assemblée générale » indique Baba Tandian, l’ancien imprimeur du Témoin. Selon lui, la CRBS et luise donneront tous les moyens pour porter plainte contre Me Babacar Ndiaye et les membres de la commission des finances.