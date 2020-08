Covid Organic dans la riposte contre le coronavirus - Les experts espèrent et s'exaspèrent Les experts sénégalais, face à l'utilisation du Covid organic dans la riposte contre le coronavirus, attendent qu'on exploite leur rapport, renseigne Source A.

Ils veulent savoir si cela vaut la peine de continuer à faire des efforts ou pas. Yérim Mbagnick Diop, patron de la Direction de la Pharmacie et du Médicament affirme: "les essais ne durent pas. En trois semaines, on peut savoir si le produit est bon ou pas".



Pour le secrétaire permanent du comité éthique, Samba Cor, "ce sont des experts en pharmacologie qui ont travaillé sur le produit. Ils ont fait la partie labo qu'on appelle in vitro et la partie animale chez les rats", a-t-il fait savoir.



Les experts, qui sont des professeurs d'Université, pensent qu'il est temps que le Comité éthique donne son avis, pour qu'ils sachent s'ils doivent continuer ou arrêter leurs efforts.



